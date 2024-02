Eine 23-Jährige hat am Bodensee zwei Katzenbabys an einer Wertstoffinsel in einem Karton gefunden und in einem Tierheim in Lindau abgegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Tiere in dem zugeklebten Karton mutmaßlich ausgesetzt worden. Die kleinen Katzen seien in einer guten Allgemeinverfassung, jedoch sehr verängstigt gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

