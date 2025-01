Der Automobilzulieferer Heyco hat am Standort in Tittling im Landkreis Passau rund 120 Stellen abgebaut. Das bestätigt Robert Scherer, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Passau, im Gespräch mit der MGB. Am Dienstag sind demnach die Aufhebungsverträge im Betrieb verteilt worden.