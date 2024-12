Schon wieder eine Hiobsbotschaft aus der Autoindustrie: Der international tätige Zulieferbetrieb Dräxlmaier mit Sitz in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) und Standorten unter anderem auch in Landau (Landkreis Dingolfing-Landau), Bischofswiesen (Berchtesgadener Land) und Braunau (Oberösterreichischer Bezirk Braunau) plant, Stellen zu streichen. Was das für die Jobs in der Region bedeutet, ist noch nicht genau abzuschätzen.