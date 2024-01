Autotransporter bleibt an Tankstellendach hängen

Ein Autotransporter ist in Oberfranken an einem Tankstellendach hängengeblieben. Dabei wurden vier Neuwagen beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 43-jährige Transporterfahrer soll am Freitag beim Tanken an der Rastanlage Frankenwald (Landkreis Hof) unachtsam gewesen sein, als er gegen das Tankstellendach fuhr. Die geladenen Autos wurden so verschoben, dass der Lkw-Fahrer zunächst nicht weiterfahren konnte.

© dpa-infocom, dpa:240113-99-597475/2