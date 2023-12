Beim Zusammenstoß zweier Autos in Schwaben ist ein Mann gestorben. Eine 18 Jahre alte Frau war mit ihrem Wagen am Montag auf der Bundesstraße 16 bei Dillingen an der Donau frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 53 Jahre alten Mannes kollidiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers starb der Autofahrer noch an der Unfallstelle. Die junge Autofahrerin erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

