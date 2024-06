Autos stoßen frontal zusammen: Frau schwer verletzt

Ein 58-Jähriger gerät mit seinem Wagen auf die Gegenspur einer Straße. Eine ihm entgegenkommende Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Main-Spessart zwei Menschen verletzt worden - eine Frau davon schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 58-Jähriger aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Wagen auf die Gegenspur einer Straße bei Zellingen gekommen. Eine dort fahrende 54-Jährige konnte am Freitag nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

