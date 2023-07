Autos in Bayern können per Mausklick abgemeldet werden

Christian Bernreiter - Christian Bernreiter (CSU), Verkehrsminister von Bayern. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

In Bayern können Autos und andere Fahrzeuge jetzt auch per Mausklick abgemeldet werden. «Mit der Digitalisierung machen wir das Fahrzeugzulassungswesen einfacher, bequemer und effizienter und bauen bürokratische Hürden ab», sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Donnerstag in München.

Die digitale Abmeldung ist Teil eines Projektes, das die stufenweise Digitalisierung des Fahrzeugzulassungswesens zum Ziel hat. Obwohl das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, erteilte das Ministerium nun eine Ausnahmegenehmigung für die digitale Abmeldung von Fahrzeugen.

Die Ausnahmegenehmigung umfasse sowohl natürliche wie juristische Personen, hieß es weiter. Damit hätten auch Vertreter von Unternehmen in Bayern seit Anfang Juli die Möglichkeit, das Verfahren ohne vorherige Anmeldung zu nutzen. Um ein Fahrzeug abzumelden, müssen sie nur ihre Personalien angeben.

Der Antragsteller müsse nicht der Halter des Fahrzeugs sein. Für die Abmeldung werden nur die Sicherheitscodes der Stempelplaketten auf den Kennzeichen und der Sicherheitscode der Zulassungsbescheinigung Teil I (der frühere Fahrzeugschein) benötigt. Auch bisher musste man sich bei der Abmeldung in einer Zulassungsstelle nicht gesondert identifizieren, sondern lediglich den Sicherheitscode nachweisen.

Die internetbasierte vollautomatische Außerbetriebsetzung ist die erste einer ganzen Reihe von voll automatisierten Dienstleistung rund um die Fahrzeugzulassung. Ab September sollen die übrigen Dienstleistungen im Rahmen des Projektes «Kfz-Bayern-Online» bei den bayerischen Kommunen angeboten werden. Dann werde etwa auch die sofortige Inbetriebnahme eines Fahrzeugs möglich sein.

© dpa-infocom, dpa:230713-99-389141/2