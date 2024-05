Autofahrerin übersieht Radfahrer: 45-Jähriger stirbt

Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle - Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein 45-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße in Kröning im Landkreis Landshut ums Leben gekommen. Der Mann sei am Mittwochnachmittag frontal gegen die Beifahrerseite eines Autos geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Die 79-jährige Autofahrerin hatte ihn den Ermittlungen zufolge übersehen, als sie nach links von der Kreisstraße in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte. Der Radfahrer war ihr demnach entgegengekommen.

Trotz Reanimationsversuchen erlag der 45-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden nach dem Unfall gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240530-99-211279/2