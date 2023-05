Polizei Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall an einer Kreuzung ist ein Motorradfahrer in Schwaben schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag geschah der Unfall am Samstagabend in Schmiechen (Landkreis Aichach-Friedberg). Eine 61-jährige Autofahrerin übersah den 25-jährigen Motorradfahrer, als sie geradeaus eine Kreuzung überqueren wollte und stieß mit ihm zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

© dpa-infocom, dpa:230528-99-854371/2