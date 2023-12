Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist eine 25 Jahre alte Frau in Bruckmühl (Landkreis Rosenheim) gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte die Autofahrerin am Freitag einen Pkw überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Die Unfallverursacherin hatte den Angaben zufolge ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die 27 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos sowie ihr Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

