Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 23-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Fahrzeug auf der B303 gegen einen Baum geprallt und später an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau war am Mittwochabend kurz nach Tambach (Landkreis Coburg) von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Sie saß allein im Auto, andere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Die Unfallursache war zunächst unklar.

