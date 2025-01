Autofahrerin gerät in Gegenverkehr und wird tödlich verletzt

Nach einem Frontalzusammenstoß wird eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Sie erliegt ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist eine Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße bei Lenting (Landkreis Eichstätt) auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Fahrerin des anderen Autos sei mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kreisstraße ist in beide Richtungen komplett gesperrt. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

