Autofahrerin fährt über unfertige Brücke und rutscht hinab

Trotz Absperrungen ist eine alkoholisierte Frau mit ihrem Auto über eine unfertige Brücke bei Hutthurm (Landkreis Passau) gefahren und am Ende fünf Meter hinabgerutscht. Die Zufahrt zur Brücke auf der Bundesstraße 12 sei abgesperrt gewesen, die 37-Jährige habe dies in der Nacht zum Sonntag offensichtlich nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. An der Brücke werde gebaut.

Die Frau fuhr demnach unbeirrt weiter, bis die Brücke endete. Dort rutschte sie mit ihrem Wagen einen fünf Meter steilen Abhang hinunter. Sie wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 37-Jährige musste ihren Führerschein abgeben, zudem wurde ihr den Angaben zufolge Blut abgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240609-99-328418/2