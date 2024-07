Autofahrerin fährt Kindern über die Füße

Eine junge Frau wendet mit ihrem Auto und fährt dabei zwei Schulkindern über die Füße. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin.

Mit ihrem Auto soll eine Frau zwei Schulkindern in Oberfranken über die Füße gefahren sein und nicht angehalten haben. Die Kinder im Alter von neun und zehn Jahren seien an den Füßen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ob die Fahrerin den Unfall bemerkt hat, ist demnach bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht nach der Frau. Die Kinder seien unterwegs zu ihrer Schule in Coburg gewesen. Eine bislang unbekannte etwa 25 Jahre alte Frau habe dort mit ihrem Wagen gewendet. Dabei sei sie den Kindern über die Füße gefahren und ohne anzuhalten weitergefahren.

