Autofahrerin fährt in Transportgabel eines Traktors

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle - Eine 54-jährige Autofahrerin ist beim Überholen eine Traktors frontal in die Transportgabel eines anderen Traktors gefahren (Symbolbild). - Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 53-Jährige will in Oberbayern einen Traktor überholen - und übersieht einen weiteren.

Eine 53-jährige Autofahrerin ist im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen frontal in die Transportgabel eines Traktors gefahren. Die Frau kam mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Sie war am Mittwochnachmittag in Karlshuld unterwegs. Dort wollte sie einen 29-Jährigen mit seinem Traktor überholen. Dabei übersah sie jedoch einen 54-jährigen Traktorfahrer, der von einer Hofausfahrt auf die Straße einfahren wollte. Die Autofahrerin prallte frontal in den zweiten Traktor und musste von Ersthelfern aus dem Wagen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro.

