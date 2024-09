Autofahrerin erfasst Fußgänger bei Osterhofen

Zwischen Galgweis und Oberndorf (Landkreis Deggendorf) hat sich am Samstag gegen 19.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde.



Laut Polizei fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto von Galgweis in Richtung Oberndorf. 100 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße DEG 36 erfasste sie mit ihrer rechten Front einen 36-jährigen Fußgänger. Der Mann erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Das beschädigte Fahrzeug wurde nach dem Unfall abgeschleppt. Ein Gutachter wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt verständigt und kam zur Unfallstelle.

− oz