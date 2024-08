Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw getötet

Auf einer Landstraße in der Oberpfalz gerät der Wagen einer Frau auf die Gegenfahrbahn - da kommt ein Sattelzug.

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Regensburg in einen Sattelzug gefahren und gestorben. Wie die Polizeiinspektion Regenstauf mitteilte, war sie am Mittag mit ihrem Wagen an einer Steigung auf der Staatsstraße von Kallmünz nach Dallackenried auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert. „Der 61-jährige Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen lenkte sein Fahrzeug noch nach rechts in die Leitplanke, konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge aber nicht verhindern“, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin aus dem Landkreis starb am Unfallort, der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

