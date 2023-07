Autofahrerin bei Unfall mit Streifenwagen verletzt

Signalleuchte - Eine Signalleuchte der Polizei ist vor einem Polizeiwagen aufgestellt. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Im Landkreis Fürth ist ein Streifenwagen der Polizei in ein anderes Auto gefahren. Eine 44-jährige Autofahrerin habe sich bei dem Unfall am Montag leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zwei Polizeiautos seien am frühen Morgen in Cadolzburg auf einer Einsatzfahrt unterwegs gewesen und zufällig hinter der 44-Jährigen gefahren. Die Frau bremste nach Angaben der Polizei stark ab. Der erste Streifenwagen wich dem Auto demnach noch aus, der zweite fuhr auf den Wagen der 44-Jährigen auf. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:230717-99-432299/2