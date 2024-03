Autofahrerin bei Unfall auf A94 verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Wagen der 61-Jährigen stieß in Fahrtrichtung Passau auf Höhe der Abfahrt Markt Schwaben mit einem Lkw zusammen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Die Frau hatte demnach versucht, entgegen der Verkehrsführung an einer Baustelle abzufahren. Daraufhin kam es zum Unfall mit dem Lastwagen - und in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

