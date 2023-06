Autofahrer wird bewusstlos und rammt Wagen gegen Tankstelle

Polizei - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In Schwaben ist ein Autofahrer bewusstlos geworden und an einer Tankstelle gegen einen anderen Wagen geprallt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 28-jährige Fahrer am Dienstag in Nördlingen unterwegs, als er plötzlich bewusstlos geworden sei. Laut einer Polizeisprecherin waren die Gründe hierfür zunächst unklar.

Das Auto sei von der Straße abgekommen, über einen Zaun und schließlich auf das Gelände einer Tankstelle gefahren. Dort stieß der Mann mit seinem Fahrzeug gegen ein anderes Auto und drückte es gegen die Zapfsäule. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:230614-99-50503/2