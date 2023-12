Beim Abbiegen hat ein Autofahrer in Ingolstadt einen Polizeiwagen übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Dabei entstand 80.000 Euro Schaden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Fahrer wurden bei dem Crash am Freitag leicht verletzt. Der Unfallverursacher, ein 45 Jahre alter Mann, hatte den Polizeiwagen übersehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

