Autofahrer überholt Zivilstreife an roter Ampel

Ein Autofahrer hat in Niederbayern eine an einer roten Ampel wartende zivile Polizeistreife auf der Gegenfahrbahn überholt. Danach sei der Mann in einen einspurigen Baustellenbereich gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der 20-Jährige habe den Beamten nach dem Vorfall am Sonntag in Aldersbach (Landkreis Passau) gesagt, er fahre regelmäßig so - der Gegenverkehr habe ja ohnehin Rotlicht. Dem Autofahrer droht laut Polizei eine Anzeige wegen mehrerer Verstöße gegen die Verkehrsregeln, zudem werde er zum Verkehrsunterricht vorgeladen.

