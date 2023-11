Ein Autofahrer ist nach einem Unfall am Donnerstag in Oberfranken gestorben. Der 66-Jährige sei mit seinem Wagen in Bayreuth von der Straße abgekommen, gegen eine Baustellenabsperrung geprallt und schließlich auf dem Grundstück einer Metzgerei stehen geblieben, teilte die Polizei mit. Der Mann sei wenig später im Krankenhaus gestorben. Die Ermittler gingen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein medizinischer Notfall Ursache für den Unfall war.

