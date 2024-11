Autofahrer stirbt nach Unfall in Mittelfranken

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle - Der Verunglückte starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Mann ist mit seinem Auto unterwegs. Plötzlich kommt er von der Fahrbahn ab und es kommt zu einem schweren Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall in Mittelfranken ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 61-Jährige war am Morgen auf der Staatsstraße von Allersberg kommend in Richtung Reckenstetten (Landkreis Roth) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden nun von der Polizei ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt.

