Autofahrer stirbt nach Überschlag in der Oberpfalz

Ein Autofahrer ist in der Oberpfalz gestorben, nachdem er sich mit seinem Auto überschlagen hat. Der 23-Jährige soll aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen sein, teilte die Polizei mit. Sein Wagen prallte am Dienstagmorgen schließlich gegen einen Wasserdurchlauf und blieb auf dem Dach liegen. Die Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle.

