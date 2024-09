Autofahrer stirbt bei Flucht vor Polizei

Blaulicht auf einem Polizeiauto - Der 46-Jährige starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. - Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine Polizeistreife will in Nürnberg in der Nacht einen Wagen anhalten, doch der Fahrer rast davon. Die kurze Verfolgungsfahrt endet tödlich.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in Nürnberg mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Ermittler mitteilten, hatte eine Streife den Mann in der Nacht kontrollieren wollen und ihm signalisiert, anzuhalten. Daraufhin habe der 46-Jährige beschleunigt und sei mit hohem Tempo davongefahren. Während der Verfolgungsfahrt habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei frontal gegen einen Baum gefahren.

Die Polizisten, die den Mann verfolgt hatten, hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Der 46-Jährige sei aber noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Warum der Mann vor der Polizei flüchtete, blieb zunächst unklar. Die Verkehrspolizei ermittelte in dem Fall. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem 46-Jährigen an.

© dpa-infocom, dpa:240912-930-230146/2