Autofahrer rast durch Fußgängerzone

Ein 24-Jähriger fährt mit seinem Wagen deutlich zu schnell durch die Innenstadt von Neumarkt - obwohl dort Fußgänger unterwegs sind. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf.

Ein Autofahrer ist durch die Innenstadt und die Fußgängerzone in Neumarkt in der Oberpfalz gerast. Ohne Rücksicht auf die Menschen, die dort unterwegs waren, sei der 24-Jährigen am Montag deutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher bezeichnete das Fahrzeug als „erheblich über der Geschwindigkeitsbegrenzung“. Wie schnell das Auto genau unterwegs war, konnte er nicht sagen.

Die Polizei verfolgte den Raser. Dabei geriet der Mann in einem Kreisverkehr mit seinem Auto gegen einen Bordstein und ein Reifen platzte. Die Beamten nahmen dem 24-Jährigen den Führerschein ab und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

