Warndreieck - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 52-Jährige war am Dienstagnachmittag bei Warngau (Landkreis Miesbach) aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde demnach ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

