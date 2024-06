Autofahrer ohne Führerschein flüchtet 45 km weit vor Polizei

Ein Autofahrer ist 45 Kilometer weit vor der Polizei über die Autobahn 92 in Nieder- und Oberbayern geflüchtet. Der Mann besitze keinen Führerschein und sei teils mit bis zu 230 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach gefährdete der 61-Jährige durch seine extrem gefährlichen Fahrmanöver in zwei Fällen Polizeiwagen und deren Insassen.

Der Autofahrer hatte sich am Dienstag zunächst bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) einer Verkehrskontrolle entzogen. Ihn verfolgten daraufhin mehrere Streifen. Deren Anhaltesignale ignorierte der Mann laut Polizei. Er raste mit durchschnittlich 140 bis 180 km/h über die A92 bis Oberschleißheim (Landkreis München). Teilweise soll er mit bis zu 230 km/h gefahren sein. In Oberschleißheim konnte die Polizei den 61-Jährigen nach eigenen Angaben in einer Sackgasse festnehmen.

Bei seiner Festnahme habe der Mann Widerstand geleistet und sei daher gefesselt worden, hieß es weiter. Den Beamten fiel dabei auf, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auf den 61-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

