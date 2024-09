Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lastwagen in Lebensgefahr

Ein Mann gerät mit seinem Auto auf einer Straße in Schwaben in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Kreisstraße in Schwaben lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei in einer Kurve in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei er mit dem entgegenkommenden Lastwagenfahrer zusammengestoßen.

Ein Rettungshubschrauber habe den 20-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Lastwagenfahrer sei durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:240910-930-228662/1