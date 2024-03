Autofahrer mit mehr als vier Promille unterwegs

Mit 4,22 Promille Atemalkohol und ohne Führerschein haben Polizisten in Oberfranken einen 25-Jährigen am Steuer erwischt. Bei einer Kontrolle in Helmbrechts (Landkreis Hof) hätten die Polizisten eine deutliche Alkoholfahne bemerkt, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Bei einem Atemalkoholtest in der Nacht zum Sonntag stellten sie demnach dann den hohen Promillewert fest. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und erneut wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. In einem Krankenhaus musste er sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Ein Ergebnis lag zunächst nicht vor.

Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes bereits Mitte Februar, nachdem er mit seinem Wagen ebenfalls betrunken ein geparktes Auto gerammt hatte - damals mit einem Atemalkoholwert von 3 Promille.

