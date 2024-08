Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein junger Autofahrer will partout nicht anhalten. Weder eine Straßensperre der Polizei noch sein festgefahrener Wagen können den Mann stoppen. Die Beamten müssen zur Waffe greifen.

Ein junger Autofahrer hat sich mit der Polizei eine kilometerlange Verfolgungsfahrt durch den Landkreis Eichstätt geliefert. Erst als ein Polizist seine Waffe zog und einen Warnschuss abfeuerte, gelang es den Beamten den betrunkenen Mann festzunehmen. Inzwischen sitzt der 27-Jährige in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Am späten Sonntagabend soll der Mann mit seinem Wagen Kreise in einem Feld nahe der Gemeinde Schernfeld gedreht haben, hieß es weiter. Daraufhin habe eine Polizeistreife den Wagen anhalten wollen. Doch der Mann habe die Beamten ignoriert und Gas gegeben.

Der 27-Jährige raste über die Bundesstraße 13 in Richtung Eichstätt. Auf dem Weg soll der Mann mit seinem Wagen mehrere Autos touchiert und an Hausfassaden entlang geschrammt sein. In Eichstätt durchbrach das Fahrzeug dann eine Polizeiabsperrung. Ein Polizist musste sich den Angaben zufolge durch einen Sprung zur Seite vor dem heranrasenden Wagen in Sicherheit bringen.

Anschließend habe sich der Wagen festgefahren. Der Mann sei Polizeiangaben zufolge dann ausgestiegen und zu Fuß weiter geflohen. Die Beamten hätten daraufhin einen Warnschuss abgegeben und den Mann festgenommen, hieß es weiter.

