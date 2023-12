Mit seinem Auto ist ein 25-Jähriger in einen Straßengraben in Dachau gefahren - dabei sind drei Männer schwer verletzt worden. Der Fahrer habe vermutlich wegen zu hohen Tempos oder wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sowie zwei 21 und 23 Jahre alte Insassen wurden bei dem Unfall am Samstag verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Ein weiterer 21 Jahre alter Insasse blieb unverletzt.

