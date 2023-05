Autofahrer landet auf Flucht vor der Polizei in der Wiese

Warndreieck - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Unterfranken versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen - und ist dabei mit seinem Fahrzeug in einer Wiese gelandet. Nach Polizeiangaben war der Mann in der Nacht zum Sonntag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einer Bundesstraße bei Amorbach (Landkreis Miltenberg) unterwegs.

Die Beamten wollten den 20-Jährigen deshalb kontrollieren, er beschleunigte jedoch seinen Wagen. Zwischen Amorbach und Schneeberg kam er von der Straße ab, fuhr gegen ein Straßenschild und dann in eine Wiese. Laut Polizei blieb er dabei unverletzt.

Wie schnell der Mann fuhr, konnte ein Sprecher nicht mitteilen. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben nach einen Wert von 0,5 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

