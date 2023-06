Autofahrer gerät auf Gegenspur und verletzt Radler

Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 83-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Starnberg mit seinem Wagen auf die Gegenspur gekommen und hat dort einen Rennradfahrer erfasst. Bei der Kollision sei der 47-jährige Radler mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos geflogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde am Freitag schwer verletzt in eine Unfallklinik geflogen.

Der Autofahrer wurde von Zeugen an der Unfallstelle in Feldafing bewusstlos in seinem Auto gefunden. Nach erfolgreicher Reanimation kam er ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik. Vermutlich konnte der 83-Jährige den Wagen kurzzeitig wegen plötzlich auftretender Gesundheitsprobleme nicht mehr steuern.

© dpa-infocom, dpa:230617-99-90169/4