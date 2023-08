Autofahrer fährt zwei Buben an Fußgängerampel an

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Nürnberg zwei Buben an einer Fußgängerampel angefahren. Die beiden acht und neun Jahre alten Kinder seien bei dem Unfall verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der ältere der beiden sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 27 Jahre alte Autofahrer hatte demnach am Dienstag zu spät gemerkt, dass die beiden Kinder an der Ampel die Straße überqueren wollten. Sowohl die beiden Buben als auch der 27-Jährige sagten der Polizei aber, dass bei ihnen die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls auf Grün gestanden habe. Die Verkehrspolizei ermittelte und suchte nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:230823-99-931397/3