Autofahrer fährt Radfahrerin an: Neunjährige verletzt

Eine neunjährige Radfahrerin ist von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Kind am Donnerstag mit dem Fahrrad von einem Grundstück an einem geparkten Auto vorbei auf eine Straße in München gefahren. Ein 26 Jahre alter Fahrer war zeitgleich mit seinem Wagen auf der Straße unterwegs und erfasste das Mädchen. Die Neunjährige wurde dadurch auf die Fahrbahn geschleudert und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

