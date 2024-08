Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

In der Nacht kommt ein Mann mit seinem Wagen plötzlich von der Straße ab. Er erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Weilheim in Oberbayern (Landkreis Weilheim-Schongau) ums Leben gekommen. Der 33-Jährige verstarb noch vor Ort in den frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dann schlitterte der Wagen über eine Wiese, der 33-Jährige wurde bei einem Überschlag aus dem Wagen geschleudert. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Ein Unfallgutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.

© dpa-infocom, dpa:240818-930-206193/1