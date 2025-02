Autofahrer durchbricht Grenzkontrolle in Schwarzbach und flieht über A8 vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd am Boden und in der Luft spielte sich am Sonntagmorgen auf der A 8 zwischen Schwarzbach und München ab. − Symbolbild: dpa

Ein 19-jähriger Österreicher hat laut Bundespolizei Freilassing am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr mit seinem Audi A 6 die Kontrollstelle der Bundespolizei am Grenzübergang Schwarzbach auf der A8 durchbrochen und ist danach mit bis zu 250 Kilometer pro Stunde vor der Polizei geflohen.



Als Grund für sein Verhalten soll der 19-jährige Österreicher später angegeben haben, dass er die Stilllegung seines technisch erheblich veränderten Autos befürchte. Außerdem soll der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben.



Hubschrauber verfolgte das Auto



Bei der Kontrolle um 4.15 Uhr soll der Fahrer anfangs noch den Anhaltezeichen der Bundespolizisten gefolgt und in die Kontrollstelle gefahren sein. Dann sei der 19-Jährige mit einem hochmotorisierten Audi A6 unvermittelt auf die Fahrbahn gewechselt und mit Vollgas auf der A8 in Fahrtrichtung München gefahren. Mehrere Streifen von Bundes- und Landespolizei sowie ein Polizeihubschrauber folgten dem Fahrzeug. Währenddessen soll eine Verkehrsüberwachungsanlage am Irschenberg den Audi erfasst und einen Geschwindigkeitsverstoß von 240 km/h (bei erlaubten 100 km/h) dokumentiert haben.



Eine Streife der Polizei des Freistaats Bayern erkannte später den gesuchten 19-Jährigen an einer Tankstelle im Stadtgebiet München. Bei der Festnahme soll er keinen Widerstand geleistet haben. Ein Drogenschnelltest offenbarte, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin gestanden haben dürfte. Führerschein und Auto wurden sichergestellt.

− hr