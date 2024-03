Autofahrer bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber in der Luft. - Ein Rettungshubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) fliegt in der Luft. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein 87 Jahre alter Autofahrer am Freitag in Oberbayern schwer verletzt worden. Der Senior hatte in Ebersberg beim Abbiegen mit seinem Wagen von einem Supermarkt-Parkplatz einen heranfahrenden Traktor übersehen, wie die Polizei mitteilte. Trotz einer Vollbremsung des 64 Jahre alten Traktorfahrers prallte sein Gespann mit dem Auto des 87-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß sei der Senior eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr befreite den Mann. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Seine 86 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:240301-99-185539/2