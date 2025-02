Autofahrer (47) wird in München unter Wagen eingeklemmt und stirbt

Ein Mann ist bei einem Unfall in München unter seinem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-Jährige am Morgen mit seinem Auto im Stadtteil Riem unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Wagen von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt.



Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass der Mann wohl noch versucht habe, sich selbst aus dem Auto zu befreien. Der Wagen sei dabei jedoch weiter gekippt und habe den Münchner dabei eingeklemmt.



Der 47-Jährige erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

− dpa/lby