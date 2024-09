Autofahrer (46) prallt bei Flucht vor Polizei gegen Baum und stirbt

Bei der Flucht vor der Polizei prallte ein Mercedes-Fahrer in Nürnberg gegen einen Baum. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. − Foto: vifogra/Haubner

Ein Autofahrer verliert in Nürnberg nach einer kurzen und rasanten Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und stirbt.









Bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg am frühen Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte der 46-Jährige in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle in der Südlichen Fürther Straße alle Haltesignale der Polizei. Der Fahrer raste mit seinem Mercedes-Kombi demnach über die Roonstraße in Richtung Brückenstraße davon, bis er dort die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.





Autofahrer prallt wenige hundert Meter nach Flucht gegen Baum





Nach wenigen hundert Metern Fahrt prallte er frontal gegen einen Baum. Er starb trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen der Polizei noch an der Unfallstelle.



Warum sich der Mann der Verkehrskontrolle entziehen wollte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken betont in einer Pressemitteilung, dass die Beamten bei der wenige Hundert Meter andauenden Verfolgungsfahrt einen „entsprechenden Sicherheitsabstand“ gewahrt hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ebenso ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Verstorbenen an.

− cav/dpa