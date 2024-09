Autodiebstähle in Bayern steigen – Welche Marken besonders betroffen sind

Die Zahl der Autodiebstähle in Bayern ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Versicherungswirtschaft um mehr als ein Drittel nach oben geschnellt. Nach 400 Diebstählen von kaskoversicherten Fahrzeugen im Jahr 2023 fielen im vergangenen Jahr rund 600 Fahrzeuge im Freistaat in die Hände von Autodieben, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte.









Trotz des zweithöchsten Anstiegs aller Bundesländer nach Berlin (+45,9 Prozent) gehört Bayern weiterhin zu den sichersten Bundesländern in Sachen Autodiebstahl. Laut GDV-Statistik wird in Bayern nur eines von 10.000 Autos gestohlen. Der durchschnittliche Wert der gestohlenen Autos liegt im Freistaat bei rund 20.500 Euro.



Bundesweit stahlen Diebe 14.585 kaskoversicherte Autos und richteten einen Gesamtschaden in Höhe von 310 Millionen Euro an. „Im Vergleich zum Vorjahr wurden nicht nur fast 20 Prozent mehr Autos gestohlen, auch der Schaden für die Betroffenen erhöhte sich: Im Durchschnitt zahlten die Versicherer für jeden Diebstahl fast 21.400 Euro, rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.





Toyota-Modelle am häufigsten gestohlene Modellreihe





Beliebteste Automarke bei den Kriminellen ist den Angaben zufolge derzeit Toyota. Auf der Liste der zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen sei der japanische Hersteller mit fünf Modellen vertreten. An der Spitze liegen der Land Cruiser (160 Diebstähle je 10.000 Pkw) und Varianten der Lexus NX und Lexus UX. Auffallend oft seien bei den Dieben SUV der Oberklasse und der oberen Mittelklasse zu gefragt. Als erstes Modell eines deutschen Automobilherstellers liegt der Porsche 911 mit 46 Diebstählen pro 10.000 Pkw auf Platz 17 der Rangliste.





Deutsche Autobauer insgesamt am häufigsten betroffen





Bei den Gesamtzahlen liegt die Marke VW des Volkswagenkonzerns mit 1.810 Diebstählen an der Spitze. Dies entspricht einem Rückgang von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der gestohlenen Audi sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf 1377 Diebstähle. Das bedeutet Platz 3 hinter Toyota. Autos der Marken Mercedes-Benz (Platz 4) und BMW (Platz 5) werden dagegen häufiger gestohlen. Mercedes-Modelle verzeichneten einen Anstieg um 13,3 Prozent auf 1287 Diebstähle, bei BMW-Modellen stieg die Zahl der Diebstähle um 8,3 Prozent auf 1171 Fälle. Den höchsten prozentualen Anstieg verzeichnete die Marke Kia mit 155,8 Prozent.





In Berlin wird alle zwei Stunden ein Auto gestohlen



Hauptstadt der Autodiebe ist und bleibt Berlin. Im Laufe des vergangenen Jahres verschwanden in der Stadt 4.266 kaskoversicherte Pkw, rund 46 Prozent mehr als im Vorjahr. „Rein rechnerisch verschwindet hier alle zwei Stunden ein Auto. Inzwischen findet fast jeder dritte Autodiebstahl bundesweit in Berlin statt“, sagte Asmussen.

