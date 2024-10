Autobahn 7 bei Schweinfurt Samstagnacht gesperrt

Verkehrszeichen Autobahn - Die Autobahn 7 bei Schweinfurt wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt. Archivbild - Foto: Friso Gentsch/dpa

Auf der Autobahn 7 müssen Reisende am Wochenende längere Fahrzeiten einplanen. Grund sind Brückenbauarbeiten.

Aufgrund von Brückenbauarbeiten wird die Autobahn 7 bei Schweinfurt in der Nacht von Samstag auf Sonntag streckenweise komplett gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Schweinfurt/Werneck und Wasserlosen in beide Richtungen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung beginnt um circa 18.00 Uhr und soll voraussichtlich bis 10.00 Uhr am Sonntagmorgen dauern. Umleitungen werden ausgeschildert.

