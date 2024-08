Autobahn 3 in Unterfranken ab Montag teils gesperrt

Ausbau der Autobahn A3 - Zwischen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid wird die A3 in der Nacht von Montag auf Dienstag gesperrt werden. - Foto: picture alliance / dpa

In den Ferien sind die Straßen voll. Die A3 in Unterfranken muss jedoch kurzzeitig gesperrt werden.

Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus wird die Autobahn 3 in der Nacht von Montag auf Dienstag streckenweise voll gesperrt. Die Sperrung betrifft die Strecke zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid in beide Fahrtrichtungen, wie die A3 Nordbayern GmbH mitteilte. Die Sperrung beginnt um circa 21.00 Uhr und soll voraussichtlich bis 6.00 Uhr am Dienstagmorgen dauern. Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Haidt-Süd (Richtungsfahrbahn Nürnberg) soll bereits ab 19.00 Uhr nicht mehr möglich sein. Grund für die Sperrung ist der Neubau für eine Kreisstraßenüberführung. Umleitungen werden ausgeschildert.

© dpa-infocom, dpa:240809-930-198732/1