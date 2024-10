Autobahn 3 bei Nürnberg ab Montag teils gesperrt

An der A3 in Bayern wird seit langem gebaut, um sie sechsspurig zu machen. Nun kommen kurzfristige Sanierungsarbeiten an der alten Fahrbahn hinzu.

Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus wird die Autobahn 3 bei Nürnberg in der Nacht von Montag auf Dienstag streckenweise voll gesperrt. Die Sperrung betrifft die Strecke zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Pommersfelden in Fahrtrichtungen Nürnberg, wie die A3 Nordbayern GmbH mitteilte. Die Sperrung beginnt um circa 22.00 Uhr und soll voraussichtlich bis 6.00 Uhr am Dienstagmorgen dauern. Grund für die Sperrung sind laut Betreiber kurzfristige Sanierungsarbeiten an der alten Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Pommersfelden. Umleitungen werden ausgeschildert.

© dpa-infocom, dpa:241011-930-257894/1