Auto von Bekannter angezündet: Mann in U-Haft

Weil er das Auto einer Bekannten in Unterfranken in Brand gesetzt haben soll, sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann werde auch der Bedrohung verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das Motiv des mutmaßlichen Täters blieb laut einem Polizeisprecher aber zunächst unklar.

Er war demnach wenige Stunden nach dem Brand des Autos am Sonntag in Aschaffenburg festgenommen worden. Am Montag habe ein Richter U-Haft angeordnet, der Mann sitze seitdem in einem Gefängnis. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

