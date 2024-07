Auto und Motorrad stoßen zusammen - schwere Verletzungen

Ein Autofahrer möchte auf eine Bundesstraße auffahren - übersieht aber laut Polizei einen Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber fliegt den verletzten Motorradfahrer in eine Klinik.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Einmündungsbereich der Bundesstraße 8 bei Pfatter (Landkreis Regensburg) schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann am Samstagmittag in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Demnach wollte ein Autofahrer auf die B8 nach links in Fahrtrichtung Straubing auffahren, als er den Motorradfahrer von Straubing kommend übersah. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 23.000 Euro. Die B8 war für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:240707-930-166216/1