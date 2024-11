Auto und Lkw prallen zusammen - zwei Tote

Ein Auto kollidiert im Landkreis Cham mit einem Laster. Für den 82 Jahre alten Autofahrer und seine Ehefrau endet der Unfall tödlich.

Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Lastwagen im Kreis Cham in der Oberpfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Das Auto eines 82 Jahre alten Mannes prallte an einer Kreuzung mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe nach ersten Erkenntnissen nach rechts abbiegen wollen und habe dabei am Montagnachmittag vermutlich den herannahenden Lastwagen übersehen.

Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste wiederbelebt werden. Im Krankenhaus erlag er am Abend seinen schweren Verletzungen. Seine 80 Jahre alte Frau und Beifahrerin wurde ebenfalls schwerst verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der 47 Jahre Lastwagenfahrer erlitt Verletzungen. Die Unfallursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

