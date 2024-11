Auto und Laster stoßen zusammen - Fahrer im Krankenhaus

Bei einem Unfall auf der B388 verletzen sich zwei Menschen, einer schwer. Die Polizei muss einen Autofahrer befreien.

In Niederbayern sind am Morgen ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Ein Mensch sei schwer verletzt, ein anderer leicht, sagte eine Polizeisprecherin. Der Autofahrer sei auf der B388 bei Obernzell (Landkreis Passau) aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt auf die Gegenfahrbahn geraten, hieß es in einer Polizeimitteilung.

Die Feuerwehr befreite den Autofahrer demnach aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligte in eine örtliche Klinik. Mehr Details zu dem Unfall waren vorerst nicht bekannt. Die Bundesstraße war bis etwa 11.30 Uhr gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:241104-930-278195/2